Госдума отклонила законопроект об ужесточении штрафов за яркие фары

Штрафы любителей тюнингованных и ксеноновых фар останутся в пределах 500 рублей.

© CC7/Shutterstock

Предложение об ужесточении штрафов автомобилистов за использование нестандартных или слишком ярких фар не дошло даже до первого чтения в Госдуме. Как следует из электронного реестра, документ отклонён.

Законопроект предлагал в 10 раз повысить штрафы за установку и использование нештатной светотехники, которая слепит других водителей. То есть денежное наказание могло вырасти с 500 до 5000 рублей.

Документ вернули автору, которым является председатель комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Причина — отсутствие отзыва правительства, что противоречит Конституции РФ и Регламенту Госдумы.

«Возвратить указанный законопроект в связи с несоответствием требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы для выполнения указанных требований», — говорится в заключении Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Судя по формулировке, после того как кабмин даст оценку инициативе, проект закона может быть повторно внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Эволюция автомобильных фар: от восковой свечи до лазерного света