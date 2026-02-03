Почти 1,3 млн автомобилей Ford попали под расследование

В концерне назвали возможную причину проблемы.

© Brandon Bell/Getty Images

Американский концерн Ford Motor может отозвать 1,27 млн проданных ранее автомобилей. Столь масштабная сервисная акция грозит пикапам F-150, передаёт Reuters.

Ford и Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США в настоящее время проводят совместное расследование. Причина — жалобы от 138 владельцев F-150 на внезапное понижение передачи КПП, которое в отдельных случаях сопровождается блокировкой колёс и даже заносом автомобиля.

«Такая ситуация на дороге может привести к аварии и травмам водителя и пассажиров. Однако сообщений о ДТП по этим причинам не поступало», — рассказали в NHTSA.

Под проверку попали пикапы 2015-2017 годов выпуска. По версии Ford, проблема заключается в некорректной работе датчика трансмиссии: в блок управления силовым агрегатом (PCM) поступает неправильный сигнал, и коробка передач по ошибке переключается на пониженную передачу. Неисправность может быть связана с износом электронных контактов. По итогам расследования будет принято решение о запуске отзывной кампании.

