«Есть несколько вариантов». Что будет с бывшими заводами Hyundai в России?

Автозаводы в Санкт-Петербурге окончательно перешли под контроль «АГР».

© Алексей Даничев/РИА Новости

В понедельник, 2 февраля, стало известно о том, что Hyundai отказалась от обратного выкупа своих активов в России. Что будет дальше с бывшими площадками «корейцев»? Рассказал их нынешний собственник – «АГР Холдинг».

После ухода из России концерн из Сеула оставил российскому бизнесу две площадки в Санкт-Петербурге: построенный в 2010 году сборочный завод в Каменке и купленное в 2020-м бывшее предприятие General Motors в Шушарах, которое так и осталось законсервированным.

На головном заводе с 2024 года «АГР» выпускает перелицованные автомобили Hyundai и её дочерний марки Kia из оставшихся в наследство нескольких десятков тысяч машинокомплектов. На второй площадке, по одной версии, будет запущено производство кроссоверов Jaeсoo, по другой – на конвейер встанут автомобили Omoda.

«На сегодня у нас есть несколько альтернативных вариантов стратегии по дальнейшему развитию предприятия», — цитирует ТАСС представителя «АГР».

Отмечается, что эти варианты обеспечат стабильную работу предприятий и позволят «АГР» выполнить все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнёрами.

Hyundai утром в понедельник подтвердила, что не воспользовалась колл-опционом и утратила право на выкуп своих заводов. При этом корейский концерн продолжит предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию ранее проданных автомобилей.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций