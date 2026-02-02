Обновлённый Jetour T2 привезли в Россию: особенности, характеристики и стоимость
Стартовали продажи кроссовера Jetour T2 в обновлённом дизайне.
Автомобильный бренд Jetour, входящий в состав концерна Chery Automobile, обновил один из своих самых популярных в России внедорожников. T2 получил новое оформление отдельных элементов экстерьера и интерьера, рассказали в пресс-службе бренда.
Отличить фейслифтинговый кроссовер, уже появившийся в продаже, можно по следующим признакам:
- Декоративные детали на рейлингах на крыше, буксировочные элементы в передней части автомобиля и 19-дюймовые колёсные диски теперь чёрные, а не салатового цвета;
- В самой «богатой» комплектации убраны декоративные винты на 20-дюймовых дисках. Центральная заглушка салатового цвета тоже стала чёрной;
- Изменилась текстура подсветки логотипа на решетке радиатора;
- Декоративные ручки на капоте получили новый дизайн;
- Декоративные накладки петель багажника обрели новую форму;
- Накладки на переднем бампере выполнены в виде прямоугольников с девятью секциями.
Интерьер Jetour T2 изменился не так сильно. Так, например, «приборка», руль, передний центральный подлокотник, подушки и спинки первого и второго ряда сидений имеют чёрное оформление вместо серо-чёрного. Другое отличие — вентиляционные отверстия с новым дизайном. Наконец, ключ-брелок получил обновлённую форму и новую фактуру пластика.
Мотор на Jetour T2 точно такой же, как и раньше: 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 245 л.с. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» или 8-диапазонный «гидроавтомат». Привод — полный.
Несмотря на обновление кузова и салона, Jetour T2 сохранил прежний ценник, причём на все комплектации. В базовом варианте оснащения Voyage кроссовер обойдётся в 3 959 000 рублей, в среднем Expedition — 4 249 000, в топовом Discovery — 4 449 000.