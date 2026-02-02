Omoda рассекретила внешность фастбэк-кроссовера C5 новой версии

Опубликованы первые фотографии рестайлингового Omoda C5.

© Omoda

Китайский бренд Omoda впервые показал свой обновленный бестселлер. Популярный, в том числе у нас в России, фастбэк-кроссовер Omoda C5 получил абсолютно новый дизайн кузова и больше похож на старший C7, чем на дорестайлинговую версию.

Безусловно, самое заметное отличие – C5 лишился фирменной решётки радиатора Star Diamond. На её месте теперь установлена заглушка с небольшой прорезью по центру. Нижний воздухозаборник увеличен в размерах, большие отверстия забора воздуха появились под фарами, которые, в свою очередь, стали меньше и приобрели более прямоугольную форму. ДХО стали ещё уже и теперь не T-образные, а ромбовидные. Монофонарь на корме тоже стал компактнее и получил заострённые края.

© Omoda

Силуэт кузова Omoda C5 сохранил черты фастбэка с заваленной линией крыши. Но при этом даже чисто визуально заметно, что машина «похудела», став более поджарой по бокам. Передок и корма теперь не выглядят столь массивными, как на старой модели, имеют более плавные линии. Дополняет образ нового Omoda C5 стильный дизайн колёсных дисков в виде лепестков, более характерный для автомобилей материнского бренда Chery.

Обещают в суббренде Chery и апгрейд салона – как эргономики, так и электронных систем. Также будут обновлены трансмиссия и интеллектуальная электроника.

Omoda C5 появился в продаже в России в октябре 2022 года. С 2023-го эта модель стабильно входит в топ-10 самых популярных автомобилей SUV-сегмента на отечественном рынке. По итогам прошлого года кроссовер разошёлся тиражом 21 165 экземпляров и занял десятое место. Стоимость Omoda C5 — от 2 479 000 рублей.

Как скоро в продаже в России появится обновлённый C5, пока неизвестно. Сроки выхода новинки в Китае тоже на данный момент не анонсированы.

