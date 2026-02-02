Российский авторынок достиг дна: продажи упали до годового минимума

Хуже ситуация была только в феврале 2025 года.

Продажи новых автомобилей в России впервые с марта 2025 года упали ниже показателя в 100 тысяч штук. Об этом свидетельствуют данные за январь, опубликованные Минпромторгом.

Если в декабре прошлого года автопроизводители и дилеры продали 155 551 машину с учётом всех категорий, то в январе 2026-го объём реализации составил всего-навсего 91 420 единиц. То есть за один месяц рынок просел на солидные 41%. В годовом выражении продажи тоже очень сильно упали — на 11%.

Продажи новых легковушек по сравнению с декабрем сократились на 39%: со 135 097 до 81 942 единиц. Лёгкие коммерческие автомобили (LCV) ушли в минус на 51%: с 11 453 до 5633 экземпляров. Грузовики потеряли 49%: с 6390 до 3248 единиц. И наконец, спрос на автобусы рухнул сразу на 77%: с 2611 до 597 штук.

Продажи автомобилей по сегментам в январе 2026 года:

Легковые автомобили — 81 942 (-7% относительно января 2025 года);

Лёгкие коммерческие автомобили — 5633 (-28%);

Грузовые автомобили — 3248 (-39%);

Автобусы — 597 (-25%).

Продажи автомобилей впервые с марта прошлого года не достигли даже отметки в 100 тысяч. Но всё-таки в начале весны прошлого года было продано чуть больше машин: 93 319 штук. Меньший объём продаж был только в феврале, когда россияне купили 91 342 авто.

