Бывший завод General Motors в России возобновил работу

Предприятие перезапущено после 11 лет простоя.

Автозавод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший американскому концерну General Motors, возобновил выпуск автомобилей. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

О подготовке к перезапуску производства на площадке в Шушарах стало известно ещё в декабре. Тогда завод начал набор персонала по нескольким десяткам позиций, в том числе требовался переводчик с китайского языка, что указывало на планы по сборке машин из Поднебесной.

«Завод в Шушарах только сейчас заработал. Сейчас собирают модели Jaecoo J6, J7, J8», — рассказал источник.

Jaecoo — премиум-бренд китайского концерна Chery Automobile. Автомобили под этим названием появились на российском рынке осенью 2023 года, но до сих пор поставлялись из Китая, никогда прежде их не собирали в России.

Экс-завод General Motors в Пушкинском районе Петербурга находился на консервации с весны 2015 года, после того как концерн ушёл из России из-за слабых продаж. В 2020-м площадку выкупил Hyundai, но производство там не успели возобновить, так как корейская компания ушла из нашей страны в 2022-м. В 2024-м сборочный завод был продан холдингу AGR Automotive Group (АГР).

