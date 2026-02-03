В России появился ещё один новый автобренд

Уже есть версия о том, какие именно китайские автомобили будут выпускать под этой маркой.

Один из крупнейших в России автомобильных холдингов AGR Automotive Group (ООО «АГР») анонсировал запуск нового автобренда. Марка получила название Jeland, сообщила пресс-служба компании.

Новый бренд основан «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo. Стороны уже имеют опыт сотрудничества: в прошлом году они запустили марку Tenet, которая буквально за 4-5 месяцев вошла в топ-10 самых популярных в России.

«АГР Холдинг» и компания Defetoo объявляют о расширении сотрудничества и начале подготовки к выводу на рынок нового российского автомобильного бренда Jeland. Это станет вторым проектом, реализуемым в рамках глобального партнёрства сторон», — говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Запуск производства автомобилей Jeland запланирован на первую половину 2026 года. Дополнительная информация о новой марке, модельном линейке и сроках старта продаж будет объявлено отдельно.

В конце прошлого года в СМИ несколько раз появлялись инсайды по поводу Jeland. Судя по имеющейся информации, под этим названием «АГР» будет выпускать на своём заводе в Санкт-Петербурге премиальные кроссоверы Jaecoo. Об этом, кстати, свидетельствует и представленное в анонсе фото (заглавное изображение в новости) с решёткой радиатора, как на автомобилях Jaecoo.

