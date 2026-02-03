Китай запретил выдвижные дверные ручки на автомобилях

Этому примеру может последовать весь мировой автопром.

Китай стал первой страной, в которой введён запрет на выдвижные дверные ручки на автомобилях. Об этом со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР сообщило Associated Press (AP).

Согласно утверждённому закону, все боковые двери автомобиля должны быть оборудованы классическими механическими ручками, даже в статичном положении доступными для захвата. Меры приняты в связи с несколькими трагедиями на китайских дорогах, как с Xiaomi SU7 в октябре прошлого года, когда ручки с электроприводом заблокировались, и окружающие не смогли открыть загоревшуюся машину, чтобы спасти водителя.

Новые требования вступят в силу с 1 января 2027 года. При этом автопроизводители получат отсрочку для уже сертифицированных моделей: отказаться от установки электронных дверных ручек они будут должны до 1 января 2029 года.

Эксперты допускают, что в дальнейшем примеру Китая последуют законодатели в Европе и других регионах мира. Выдвижные ручки на свои автомобили ставят японские Toyota, Lexus, Nissa, корейская Hyundai, американские Tesla, Corvette, Cadillac, Ford, британский Land Rover, немецкие Mercedes-Benz, BMW, Porsche и многие другие автопроизводители из разных стран.

