Страховщики раскритиковали медленную реформу ОСАГО

Российский союз автостраховщиков считает, что систему натурального возмещения по ОСАГО надо модернизировать как можно скорее.

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с заявлением, призвав Центробанк РФ и участников рынка скорее реформировать систему натуральных выплат по ОСАГО. В организации предупредили, что дальнейшее промедление этого вопроса может привести к неблагоприятным последствиям — в первую очередь для тех, кто заключает договор со страховой и оплачивает полис.

Обсуждение новых правил выплат страховых средств автомобилистам для ремонта на СТО, с которой у страховой заключён договор на проведение работы, продолжалось всю вторую половину прошлого года. И решение до сих пор не принято.

Главная проблема при действующем регламенте – убыточность страховщиков. В нынешних реалиях сервисы не всегда могут оперативно найти запчасти и уложиться в установленные договором 30 дней. На фоне срыва сроков ремонта появляются так называемые автопосредники (автоюристы), которые стараются заработать на урегулировании споров страховщиков и автовладельцев.

«Данный вопрос затянулся и продолжает приводить к спорам между потерпевшими и страховщиками в случаях, когда страховая компания не может организовать ремонт, — говорится в заявлении РСА. — Дальнейшее затягивание может привести к существенным изменениям в сфере ОСАГО, и, понимая их неблагоприятный эффект, РСА полагает, что нужно продолжить и углубить обсуждение инициатив по внесению изменений в законодательство».

На заседании на прошлой неделе представители ЦБ и страховых компаний обсудили вариант с полным отказом от «живой» формы возмещения, предложив оставить только выплату денег на самостоятельный ремонт в любом СТО. Страховщики подчеркнули, что они против подобного сценария.

«Натуральная форма должна сохраниться, так как такой инструмент позволяет повысить ценность продукта ОСАГО для добросовестных потребителей», — заключили в РСА.

По информации «Коммерсанта», страховщики предлагают частично возмещать автомобилистам расходы при самостоятельном проведении ремонта, если изначальной суммы не хватает. Кроме того, они хотели бы ограничить свою ответственность за соблюдение сроков восстановления машины при натуральном возмещении.

