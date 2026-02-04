Россияне перестали покупать автомобили: раскрыты цифры обвала продаж в январе

Продажи легковых машин в начале 2026 года рухнули на 40%.

Первый месяц 2026 года стал антирекордным для российского авторынка за последние 10 месяцев. Пару дней назад неутешительную статистику продаж новых автомобилей в январе представил Минпромторг РФ, а теперь цифрами поделился «Автостат».

По подсчётам аналитического агентства, в январе в России было продано всего 80 604 новых легковых машин. Это на 40,9% ниже показателей декабря 2025-го, когда объём реализации составил 136 463 единицы.

Ушёл рынок в большой минус и в годовом сравнении, ведь в начале 2025-го дилеры продали 89 072 авто возрастом до трёх лет. Таким образом, спрос на новые машины в январе этого года сократился на 9,5%.

Стоит отметить, что январский показатель не худший за последние 12 месяцев. В феврале прошлого года продажи легковушек упали до 78 040 штук и немногим больше были в марте — 79 822. С одной стороны, это значит, что сейчас не всё так плохо на российском авторынке. С другой стороны, есть куда падать, тем более эксперты рынка не ждут улучшения ситуации в ближайшие месяцы.

