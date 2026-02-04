Топ-10 самых популярных автомобилей в России в январе 2026 года

Рейтинг самых востребованных машин и марок.

Начало 2026 года преподнесло любопытные перестановки в списке самых востребованных машин среди россиян. Так, в десятку неожиданно вернулся автомобиль японской марки, Lada Vesta вот-вот выбьет из топ-5 её родственная модель, а кроссоверы новой российской марки готовы потеснить лидера SUV-сегмента.

40-й месяц подряд рейтинг продаж новых автомобилей в России возглавила Lada Granta. В январе 2026 года бестселлер АвтоВАЗ стал единственной моделью, который превысил отметку в четыре тысячи экземпляров, следует из цифр, опубликованных «Автостатом».

Китайский кроссовер Haval Jolion сборки тульского автозавода расположился на втором месте. Однако в непосредственной близости от него находятся два других паркетника, выпускаемых в России — Tenet T7 и Tenet T4, отстающие буквально на пару сотен машин.

А вот Lada Vesta, которая ещё полгода назад находилась на втором месте, оказалась, как и в декабре, лишь пятой с результатом продаж 3037 единиц. Причём сзади напирает родственная Lada Niva Travel — 3002 машин. Зато постепенно поднимается всё выше в рейтинге новая Lada Iskra, которая за месяц поднялась с десятой на восьмую позицию с тиражом 2173 единиц.

Безусловно, главной неожиданностью января стал прорыв Mazda CX-5. Японский кроссовер китайской сборки, не попадающий под новые правила утильсбора с 1 декабря 2025 года, за год прибавил в продажах почти на 1500% и взлетел на девятую строчку.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в январе 2026 года:

Lada Granta — 7597 (-33,5% относительно января прошлого года); Haval Jolion — 4366 (+5,5%); Tenet T7 — 4169 (новичок рынка); Tenet T4 — 4123 (новичок рынка); Lada Vesta — 3037 (-62,1%); Lada Niva Travel — 3002 (-3,2%); Lada Niva Legend — 2388 (-14,1%); Lada Iskra — 2173 (новичок рынка); Mazda CX-5 — 1890 (+1449,2%); Belgee X50 — 1627 (+63,7%).

В марочном рейтинге больших сюрпризов в январе не произошло. Lada, несмотря на сокращение доли на рынке с 30,9% до 24,3% за год, по-прежнему уверенно лидирует — 19 644 проданных авто. На втором месте идёт Haval (10 726 штук). Tenet (8949) второй месяц подряд замкнул топ-3. Следом расположились поменявшиеся местами Geely (4720) и Belgee (2946). Можно отметить, что на седьмой строчке второй месяц кряду оказалась Toyota, машины которой поставляются в Россию по параллельному импорту.

Топ-10 самых востребованных марок автомобилей в России в январе 2026 года:

Lada — 19 644 (-28,7% относительно января прошлого года); Haval — 10 726 (-9,3%); Tenet — 8949 (новичок рынка); Geely — 4720 (-24,1%); Belgee — 2946 (+62,2%); Changan — 2380 (-53,2%); Toyota — 2118 (+79,2%); Jetour — 2113 (-4,6%); Mazda — 2098 (+970,4%); Solaris — 1536 (+18,9%).

Всего в январе в России было продано 80 604 новых легковых авто. Это на 40,9% меньше, чем месяцем ранее. В сравнении с январем 2025-го реализация упала на 9,5%.

