Aurus получил разрешение на серийный выпуск электробайка

Электрический мотоцикл Merlon готов к товарному производству.

© Павел Лисицын/РИА Новости

Российская марка автомобилей класса люкс Aurus готовится кардинально расширить модельную линейку. Бренд получил разрешение на выпуск и продажи своего первого электромотоцикла.

Как сообщило РИА Новости, инновационный байк Merlon прошёл сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это значит, что мотоцикл Aurus наконец-то готов к серийному производству.

Премьера Aurus Merlon состоялась ещё в июле 2022 года. А в мае 2024-го девять экземпляров, выпущенных специально для Гаража особого назначения ФСО, проехали в составе кортежа президента России Владимира Путина.

Ещё на презентации на официальном уровне было заявлено, что Aurus Merlon появятся в свободной продаже. Однако сроки старта товарного выпуска несколько откладывались, и до сих пор электромотоцикл в доступе не появился.

Судя по сведениям в ОТТС, серийный Aurus Merlon оснащён 87-сильным электродвигателем. Для сравнения, спецверсия для правительственных нужд оборудована более мощным мотором на 190 л.с. Масса мотоцикла — 350 кг. В качестве опции будет доступна «люлька» длиной 2,3 метра и шириной 1,9 метра.

Сколько будет стоить и как скоро появится в продаже гражданский электромотоцикл Aurus Merlon, пока неизвестно.

