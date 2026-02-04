Названа средняя стоимость легкового автомобиля в России в 2026 году

По сравнению с началом прошлого года средние цены на новые и подержанные авто выросли почти на 15%.

Средняя стоимость нового автомобиля в начале 2026 года составила 3,5 млн рублей, а ценник на авто с пробегом — 1,34 млн рублей. Об этом рассказали в «Автостате» при подведении итогов января.

По сравнению с декабрем прошлого года средние цены на новые авто снизились на 2%. Однако в сравнении с январем прошлого года стоимость выросла на 13%.

«Это средневзвешенная стоимость, которая зависит от количества продаж по тем или иным ценам. И мы видим, что цены в январе по отношению к декабрю чуть ниже — на 2%, но на самом деле это не так значимо. А вот январь к январю цены заметно выше», — отметил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов.

Что касается «бэушек», то в годовом сравнении их средняя стоимость выросла даже больше, чем на новые авто — на 14%. Относительно декабря цена на машины с пробегом увеличилась на 0,5%.

Средняя стоимость автомобилей в России в начале 2026 года:

Новое авто: 3,5 млн рублей (+13% относительно января 2025-го / -2,1% в сравнении с декабрем 2025-го);

Авто с пробегом: 1,34 млн рублей (+14% / +0,5%).

