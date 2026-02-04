В АЕБ назвали причину резкого снижения продаж новых авто в России

В Комитете автопроизводителей заявили, что спад рынка в январе был предсказуем.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Резкое снижение продаж автомобилей в России в начале 2026 года было ожидаемым, заявил председатель Комитета автопроизводителей (АЕБ) Алексей Калицев при подведении итогов января. По его словам, отечественный авторитейл подчиняется законам рынка и давно утратил свою непредсказуемость.

Как говорится в отчёте АЕБ, в январе в России было продано 76 042 легковушек и легких коммерческих машин (LCV) возрастом до одного года, что на 16% меньше, чем в первом месяце прошлого года.

«То, что в январе рынок ожидает сокращение, было очевидно для всех участников, вопрос был только насколько. Снижение на 16% — результат введения ранее принятых мер», — констатировал Калицев.

Среди причин снижения продаж — повышения утилизационного сбора в декабре и в январе, увеличение НДС, а также введение нового регулирования импорта в Китае.

«Можно ожидать, что ввоз новых автомобилей в ближайшее время будет уменьшаться, а покупателям будут предложены ранее ввезенные автомобили и автомобили российского производства. К сожалению, стоимость на них в дилерских центрах продолжает расти», — оценил текущую ситуацию на отечественном рынке глава АЕБ.

Предпосылок к улучшению ситуации в Комитете автопроизводителей сейчас не видят, если только не вмешается правительство.

«Учитывая все вышесказанное, вынуждены признать, что негативная тенденция сохранится. Для ее коррекции потребуется поддержка со стороны государства дополнительно к уже существующим программам», — заключил Калицев.

По данным Минпромторга РФ, в январе с учетом всех категорий, включая грузовики и автобусы, было продано 91 420 автомобилей. Это на 41% ниже показателя предыдущего месяца и на 11% меньше января прошлого года.

Российский авторынок достиг дна: продажи упали до годового минимума