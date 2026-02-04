Рассекречены подробности о новом Xiaomi SU7. Старт продаж — уже весной

Китайский бестселлер получил целый ряд обновлений.

© Xiaomi

19 марта стартуют продажи обновлённого электрического седана Xiaomi SU7, ставшего суперхитом в Китае. Батарейный автомобиль изменится как внешне, так и технически, сообщает CarNewsChina.

Отличить новый SU7 можно будет по новой решётке бампера с квадратными прорезями и новому цветовому небесно-голубому окрасу Capri Blue в палитре. Габариты прежние: длина — 4997 мм, ширина — 1963 мм, высота — 1445 мм, колесная база равна 3000 мм. Зато задние шины увеличились в ширине с 245 до 265 мм.

© Xiaomi

Серьёзно переработан интерьер. Рулевое колесо и панель приборов получили новый дизайн, обшивка дверных карт и перетяжка сиденья обзавелись новой прострочкой, и в целом площадь обшивки салона увеличилась. Добавлена амбиентная подсветка, добавляющая атмосферности. Стало в машине и больше подушек безопасности — девять вместо семи.

Во всех трёх комплектациях модернизированный седан получит новую электрическую установку V6s Plus, которая заменит версии V6 и V6s. Мощность «электрички» в комплектациях Standard и Pro увеличится с 299 до 320 лошадиных сил, топовая Max станет мощнее на 17 «лошадок» — с 673 до 690 л.с.

Кроме того, новый Xiaomi SU7 сможет проезжать большее расстояние от зарядки до зарядки: дальность хода в штатной комплектации составит 720 км (+20 км), в средней — 902 км (+72), в максимальной — 835 км (+35).

Стоимость обновлённого SU7 составит от 229 900 до 309 900 юаней (2,5-3,4 млн рублей). Для сравнения, вилка цен на актуальную модель начинается с 215 900 юаней и заканчивается на отметке 299 900 (от 2,3 до 3,3 млн рублей). То есть новая версия будет чуть дороже.

Xiaomi SU7 — первый автомобиль китайской корпорации, больше известной по выпуску смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и различной бытовой техники, как чайники, пылесосы, посудомоечные машины и прочее. С дебюта на китайском рынке в марте 2024 года суперседан разошёлся тиражом около 300 тысяч штук.

