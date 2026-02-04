Бензин одной марки в России подорожал на 38 копеек за неделю

Росстат рассказал, как изменилась средняя стоимость бензина и дизтоплива на АЗС по всей России в конце января – начале февраля.

© Elena Mayorova/Global Look Press

Бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) за последнюю неделю, с 27 января по 2 февраля, подорожал в среднем на 18 копеек. Об этом сообщил Росстат, изучивший розничные цены на топливо в различных субъектах России за указанный период.

Прибавка на 18 копеек обусловлена резким скачком цен на премиальный АИ-98, подорожавший с 90,68 до 91,06 рубля, то есть сразу на 38 копеек. АИ-92 даже подешевел на 2 копейки, тогда как АИ-95 стал доступнее на 3 копейки. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек.

Цены на бензин за последнюю неделю поменялись в 59 регионах России. Наибольшее подорожание, +0,8%, зафиксировано в Кировской области. Сильнее всего, -1,7%, топливо подешевело в Чеченской Республике. В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил в цене на 0,1%.

Динамика розничных цен на автомобильное топливо с 27 января по 2 февраля:

АИ-92: -2 копейки, с 65,13 до 65,11 рубля;

АИ-95: -3 копейки, с 67,58 до 67,55 рубля;

АИ-98 и выше: +38 копеек, с 90,68 до 91,06 рубля;

ДТ: +30 копеек, с 77,03 до 77,33 рубля.

Как менялись средние розничные цены на бензин в России с начала 2026 года:

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: 65,39 рубля.

Мониторинг стоимости автомобильного топлива проводится еженедельно на более чем на 1800 АЗС в 280 городах.

Можно ли определить некачественный бензин по запаху. Эксперт все объяснил