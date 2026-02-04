Бензин одной марки в России подорожал на 38 копеек за неделю
Росстат рассказал, как изменилась средняя стоимость бензина и дизтоплива на АЗС по всей России в конце января – начале февраля.
Бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) за последнюю неделю, с 27 января по 2 февраля, подорожал в среднем на 18 копеек. Об этом сообщил Росстат, изучивший розничные цены на топливо в различных субъектах России за указанный период.
Прибавка на 18 копеек обусловлена резким скачком цен на премиальный АИ-98, подорожавший с 90,68 до 91,06 рубля, то есть сразу на 38 копеек. АИ-92 даже подешевел на 2 копейки, тогда как АИ-95 стал доступнее на 3 копейки. Дизельное топливо подорожало на 30 копеек.
Цены на бензин за последнюю неделю поменялись в 59 регионах России. Наибольшее подорожание, +0,8%, зафиксировано в Кировской области. Сильнее всего, -1,7%, топливо подешевело в Чеченской Республике. В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил в цене на 0,1%.
Динамика розничных цен на автомобильное топливо с 27 января по 2 февраля:
- АИ-92: -2 копейки, с 65,13 до 65,11 рубля;
- АИ-95: -3 копейки, с 67,58 до 67,55 рубля;
- АИ-98 и выше: +38 копеек, с 90,68 до 91,06 рубля;
- ДТ: +30 копеек, с 77,03 до 77,33 рубля.
Как менялись средние розничные цены на бензин в России с начала 2026 года:
- 27 января-2 февраля: +18 копеек;
- 20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);
- 13-19 января: +8 копеек;
- 1-12 января: 65,39 рубля.
Мониторинг стоимости автомобильного топлива проводится еженедельно на более чем на 1800 АЗС в 280 городах.
