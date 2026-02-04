Единый рейтинг российских автошкол: МВД раскрыло критерии оценки

Стало известно, как Госавтоинспекция будет оценивать учебные заведения.

Ближе к середине 2026 года в России заработает единый рейтинг автошкол, обучающих вождению транспортных средств различных категорий. Регламент оценки учебных заведений находится в разработке, и 4 февраля МВД России представило документ с набором критериев.

Согласно документу, опубликованному на сайте проектов нормативно-правовых актов, при оценке автошколы будут учитываться:

Проценты сдачи и несдачи кандидатами «теории» и города с первого раза;

Количество ДТП с выпускниками автошколы со стажем вождения менее двух лет.

Выставлять оценку каждой отдельной автошколе МВД предлагает не более одного раза в год – крайний срок 15 февраля года, следующего за отчётным. Результаты «аттестации» должны публиковаться в открытом доступе на сайте ГИБДД в течение 10 дней после проведения оценки эффективности учебного заведения.

Первый рейтинг автошкол составят по итогам мониторинга в 2027 году. При этом как в целом по России, так и в каждом отдельном субъекте будет формироваться средний показатель.

В настоящее время проект приказа с критериями оценки автошкол находится на этапе общественного обсуждения, который закончится 19 февраля.

