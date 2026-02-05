Xiaomi расформировала элитный отдел из-за слабых продаж автомобилей

В декабре подразделение продало всего 41 машину.

© 米兔低调TECH/weibo

Китайская компания Xiaomi Auto закрыла специальный отдел, занимавшийся продажами электроседана SU7 Ultra. Так руководство корпорации отреагировало на резкое снижение продаж, передаёт издание Lanjinger.

Команда продавцов под названием Ultra Master была собрана год назад, когда на рынке дебютировал топовый Xiaomi SU7 Ultra. Обязательным условием при приеме на работу было наличие опыта продаж люксовых и спортивных автомобилей. Зарабатывали эти сотрудники от 15 000 до 30 000 юаней (165 750 – 331 500 рублей). Для сравнения, средний доход продавца автомобилей в Китае составляет 12 500 юаней (138 125 рублей).

Изначально создание отдельной команды продавцов казалось целесообразным. За сутки после старта предзаказов Xiaomi SU7 Ultra собрал 10 тысяч заявок. В марте было реализовано 3101 экземпляров, и вплоть до конца лета продажи находились на уровне около 2500 штук в месяц. Но осенью спрос на спортивную «электричку» внезапно рухнул, и в декабре подразделение продало всего 41 машину.

Теперь объявлено, что на фоне слабого спроса на SU7 Ultra отдел расформирован. Некоторые сотрудники перешли в другое подразделение, которое занимается продажами обычного SU7 и кроссовера YU7, а другие продавцы уволились.

Xiaomi SU7 Ultra – один из самых быстрых автомобилей в Китае. Суперседан оснащён электроустановкой на 1548 л.с., разгоняется до «сотни» за 1,98 секунды и развивает максимальную скорость 350 км. Стоимость машины — от 529 900 юаней (5,8 млн рублей).

Рассекречены подробности о новом Xiaomi SU7. Старт продаж — уже весной