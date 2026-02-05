В Россию стали завозить меньше новых автомобилей

Импорт новых легковых автомобилей сократился на четверть.

© Виталий Аньков/РИА Новости

В январе 2026 года ввоз новых легковых автомобилей в Россию оказался на 25% ниже, чем 12 месяцев назад. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За прошлый месяц импортёры поставили из-за границы 23,9 тысячи автомобилей возрастом до трёх лет. Несмотря на новый утильсбор, вступивший в силу с 1 декабря 2025 года, основная доля импорта как раз пришлась на машины мощностью от 160 л.с. — 56,3%. Авто мощностью менее 160 л.с., попадающие под льготный «утиль», заняли 43,7% от всего объёма поставок.

Лидером по импорту стали автомобили китайской марки Geely — 3326 штук. Второе место заняла японская Mazda — 3108 единиц. Далее расположились «китайцы» Hongqi (2735 машин), GAС (1269) и Tank (1110).

Топ-5 стран-экспортеров легковых автомобилей в Россию в январе 2026 года:

Китай — 78%; Киргизия — 13,1%; Беларусь — 2,5%; Южная Корея — 1,6%; Япония — 1,4%.

Импорт подержанных автомобилей в Россию, наоборот, вырос, причём сразу на 23% — до 23,8 тысяч единиц. Наибольшее количество машин завезли из Японии (52,5%), следом идут Китай (31,6%), Южная Корея (7,4%), Беларусь (2,6%) и Грузия (2,2%).

Что касается брендов, то самыми популярными «бэушками» в январе стали Toyota (4965 штук), Honda (4631), Volkswagen (2788), Audi (1278) и BMW (1155).

В общей сложности в январе 2026 года в Россию ввезли 47,6 тысяч легковых автомобилей – новых и с пробегом. Это на 7% меньше, чем в начале 2025 года.

