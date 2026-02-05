Таксисты в России бьют тревогу из-за нового закона

Закон о локализации такси есть, а окончательного списка машин – нет.

© Aleksei Golovanov/Shutterstock

До вступления в силу закона о локализации такси в России осталось меньше месяца — всего 24 дня. Но до сих пор не опубликован окончательный список авто, которые будут допущены к пассажирским перевозкам. Общественный совет по развитию такси обратился в правительство за просьбой ускорить этот процесс.

Предварительный список автомобилей для работы в такси был опубликован Минпромторгом 1 октября 2025 года. В перечень вошли 22 модели шести брендов. Среди них не оказалось локализованных автомобилей Haval и Tenet, тогда как в список были включены не предназначенные для работы в такси внедорожник УАЗ и Lada Niva.

Могли приехать, но не приедут: 22 автомобиля российской сборки, которые не попали в список закона о такси

Как узнала газета «Ведомости», Совет по развитию такси направил письмо министру промышленности и торговли России Антону Алиханову с просьбой в ближайшее время представить финальный перечень авто, на которых можно будет работать в такси с весны этого года.

«Отсутствие полноценной информации о расширенном перечне локализованных автомобилей ставит под угрозу эффективное развитие бизнеса такси. Перевозчики и таксопарки по всей стране находятся в состоянии неопределенности, что влияет на их возможности планировать инвестиции в обновление автопарков, формировать финансово-экономические модели развития и обеспечивать сохранение рабочих мест», — сказано в обращении к главе Минпромторга РФ.

Согласно закону о локализации, в такси смогут работать только автомобили российского производства. Сразу с 1 марта машины иностранного производства не окажутся вне закона: просто начиная с этой даты собственники не смогут получить и продлить лицензию для перевозок в такси, которая выдаётся на пять лет.

Иномарки остаются в такси после 1 марта 2026 года