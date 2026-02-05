В США представили первый пожарный Tesla Cybertruck

Модернизированный электропикап будет тушить лесные пожары.

Футуристичный автомобиль Tesla Cybertruck задействуют для тушения лесных пожаров. Первый пожарный электропикап поступил в пожарную службу города Лейк-Альфред в штате Флорида.

Модернизацией занималась компания Unplugged Performance, с 2013 года специализирующаяся на тюнинге автомобилей Tesla. Пожарный Cybertruck оборудовали 680-литровым резервуаром, насосами и шлангами для подачи воды, сиреной, усиленной защитой кузова. Кроме того, машину экипировали во внедорожные шины.

Несмотря на серьёзную модификацию, машина обошлась местному пожарному департаменту в $131 000 (10 млн рублей), тогда как обычный пожарный автомобиль в среднем $300 000 (23 млн рублей). При этом Cybertruck намного маневреннее и оборудован «умной» системой навигации, что немаловажно в условиях лесной местности.

Стоит отметить, что Tesla Cybertruck уже не в первый раз переделывают для нужд экстренных служб. В том же США электропикап используют и в полиции, и в больницах в качестве машины скорой помощи. А в Казахстане один такой автомобиль находится в автопарке Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

