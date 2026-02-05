В России стартуют продажи GAC S7: раскрыты характеристики и особенности кроссовера

В Москве состоялась премьера гибридного кроссовера GAC S7.

© GAC

Российское подразделение GAC провело в Москве закрытую презентацию, на которой показала новую модель для отечественного авторынка. Гибридный кроссовер под названием S7 появится в продаже уже в начале весны.

Компания позиционирует паркетник как семейный автомобиль премиального класса. 5-местный кроссовер имеет габариты 4900х1950х1780 мм и колесную базу 2880 мм.

© GAC

В варианте для российского рынка GAC S7 оснащается силовой установкой с 1,5-литровой турбочетвёркой и двумя электромоторами, суммарно выдающими внушительные 501 л.с. На одном баке/заряде кроссовер проезжает свыше 1000 км, дальность хода на одной только электротяге — 180 км.

Внешне автомобиль выделяется брутальными квадратными формами и похож на британский Land Rover. Особое внимание на закрытой презентации в GAC уделили фарам, соединенным LED-полосой и состоящими из 2248 диодов. Задняя оптика представляет собой два вертикальных фонаря, объединенные горизонтальными световыми линиями сверху и снизу.

В автосалонах GAC появится уже в марте этого года. Стоимость будет раскрыта ближе к началу продаж.

© GAC

S6 станет седьмой моделью GAC в России. На сегодняшний день в гамме представлены кроссоверы GS3, GS4 и GS8, седан Empow и премиальный минивэн M8.

Скромненько, но со спортом: тест-драйв седана GAC Empow