Стало известно, сколько роботов трудится на АвтоВАЗе
Российский автогигант подсчитал роботизированные комплексы на своих заводах.
Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ рассказал в своём официальном Телеграм-канале об автоматизации производства на площадках в Тольятти и Ижевске. В частности, в компании поделились цифрами о количестве роботизированных комплексов, задействованных в выпуске автомобилей.
На одном только головном предприятии в Самарской области задействовано 1300 роботов, выполняющих работы, при которых нужна сверхчеловеческая сила и максимальная точность. А всего на предприятиях АвтоВАЗ трудятся около 1600 машин.
Чем занимаются роботы на заводах АвтоВАЗа?
- 900 роботов задействованы в сварке кузовов;
- 74 робота работают на линии окраски;
- 60 роботов помогают выпускать пластмассовые изделия;
- 40 роботов участвуют в сборке двигателя;
- 33 робота работают на штамповке деталей в прессовом производстве.
«И это без учёта 430 беспилотных тележек, которые развозят по цехам детали и целые комплекты для сборки машин», — подчеркнули на АвтоВАЗе.
Уровень роботизации отдельных конвейеров на АвтоВАЗе, как линия сварки, составляет 85%.