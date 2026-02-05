Стало известно, сколько роботов трудится на АвтоВАЗе

Российский автогигант подсчитал роботизированные комплексы на своих заводах.

© АВТОВАЗ

Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ рассказал в своём официальном Телеграм-канале об автоматизации производства на площадках в Тольятти и Ижевске. В частности, в компании поделились цифрами о количестве роботизированных комплексов, задействованных в выпуске автомобилей.

На одном только головном предприятии в Самарской области задействовано 1300 роботов, выполняющих работы, при которых нужна сверхчеловеческая сила и максимальная точность. А всего на предприятиях АвтоВАЗ трудятся около 1600 машин.

Чем занимаются роботы на заводах АвтоВАЗа?

900 роботов задействованы в сварке кузовов;

74 робота работают на линии окраски;

60 роботов помогают выпускать пластмассовые изделия;

40 роботов участвуют в сборке двигателя;

33 робота работают на штамповке деталей в прессовом производстве.

«И это без учёта 430 беспилотных тележек, которые развозят по цехам детали и целые комплекты для сборки машин», — подчеркнули на АвтоВАЗе.

Уровень роботизации отдельных конвейеров на АвтоВАЗе, как линия сварки, составляет 85%.

