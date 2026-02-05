Штрафы за рекламу на автомобилях могут вырасти до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы настаивают на ужесточении правил и увеличении штрафов.

© Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru/Legion-Media

В России хотят ужесточить требования к размещению рекламы на автомобилях и увеличить штраф за их нарушения. Соответствующий проект поправок внесён на рассмотрение в Госдуму РФ, следует из открытой электронной базы данных.

По действующим нормам запрещено размещать рекламные баннеры и объявления на машине, если в результате оказывается модифицирован кузов или реклама мешает обзору, закрывает стёкла, номерные знаки и имеет звуковое сопровождение.

Сейчас эти нормы касаются только автомобилей на дороге. Внесённый в Госдуму законопроект предлагает распространить требования и к неподвижным транспортным средствам, включая прицепы.

«На практике такие конструкции месяцами, а иногда и годами остаются неподвижными, занимая места во дворах и вдоль дорог. Формально они считаются «мобильными», но фактически представляют собой несогласованные стационарные рекламоносители, искажающие облик городской среды.

Это приводит к тому, что рекламные конструкции устанавливаются на территориях зеленых насаждений общего пользования, во дворах многоквартирных домов, нарушая правила благоустройства, создавая помехи для движения транспорта и пешеходов, а также занимают бесплатные парковочные места», — говорится в пояснительной записке.

Одновременно с пересмотром правил предложено значительно повысить штрафы:

С 10 000 до 40 000 рублей — для физических лиц;

C 50 000 до 100 000 рублей — для должностных лиц;

C 500 000 до 1 000 000 рублей — для юридических лиц.

Авторы законопроекта, депутаты из партии «Новые люди», уверены, что ужесточение правил и штрафов за рекламу на автомобилях будет особо актуально в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Все виды тюнинга: что можно менять в автомобиле и как это регистрировать