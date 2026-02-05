Правительство России обсуждает новые меры поддержки покупателей автомобилей

В России могут расширить программы льготного кредитования и лизинга.

Расширение программы льготного автокредитования стало одной из тем совещания, прошедшего 5 февраля в правительстве под руководством вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

На заседании власти обсудили меры поддержки автомобильной отрасли, в том числе стимулирование спроса на машины отечественного производства.

«Среди них — запуск обновлённой программы утилизации транспортных средств, расширение программ льготного лизинга и кредитования», — говорится в официальном заявлении.

Также на заседании правительство отметило стабильность в продажах в 2025 году и спрогнозировало рост выпуска легковых автомобилей в России.

«В 2026 году прогнозируется увеличение производства в данном сегменте, что позволит обеспечить более эффективную загрузку существующих производственных мощностей автопроизводителей», — сказано в сообщении.

В прошлом году, по сведениям аналитических агентств, автозаводы в России выпустили в общей сложности 830 тысяч машин, включая грузовики и автобусы. Это на 17,5% меньше по сравнению с 2024 годом, когда объём производства составил 1,07 млн транспортных средств. Основная причина спада — снижение продаж и затоваривание складов дилеров.

