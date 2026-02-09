Минпромторг РФ сформировал финальный список автомобилей для работы в такси

Ведомство ответило на призывы недовольных таксистов.

На прошлой неделе Совет по развитию такси в открытом обращении к Минпромторгу России попросил представить финальный перечень автомобилей, которые допустят к работе в такси с 1 марта 2026 года. Спустя несколько дней в ведомстве ответили на этот призыв.

На встрече с журналистами глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что список уже сформирован, а его публикация – дело ближайшего времени.

«Скоро. Он уже подготовлен. Вопрос ближайших недель», — приводит слова Алиханова информационное агентство ТАСС.

Закон о локализации такси вступит в силу с 1 марта в большинстве регионов России. Исключение сделано для Калининграда и Сибири, где новые требования заработают с 2028 года, а также для Дальнего Востока, получившего отсрочку до 2030-го.

