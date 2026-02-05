АвтоВАЗ отреагировал на видеоролик с Lada Azimut в Китае

Кроссовер Lada заметили на китайских дорогах.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Кроссовер Lada Azimut неожиданно обнаружили за границей. В соцсетях появилось видео с новейшей моделью АвтоВАЗа, снятое на парковке в китайском городе Хэйхэ, граничащем с Благовещенском. В тольяттинском концерне от комментариев отказались.

По одной из версии, попавший в объектив экземпляр может являться тестовым прототипом с китайским силовым агрегатом — 1,6-литровым турбомотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Мы эту тему не комментируем. Официальных данных у нас нет, соответственно, комментировать официально не можем», — приводит Телеграм-канал «Автопоток» слова представителя АвтоВАЗа.

Об установке турбо 1,6 и 6-скоростного «автомата» на Lada Azimut в компании не объявляли. На презентации в июне прошлого года этот агрегат упоминался лишь в качестве перспективного. На старте продаж «Азимут» будет доступен только с вазовскими атмосферниками 1,6 и 1.8 литра мощностью 120 и 132 л.с. в связке с «механикой» или вариатором.

