Самая популярная в России иномарка получит новый мощный мотор

Кроссовер Haval Jolion обзаведётся новым двигателем.

Российский автозавод Haval в Тульской области готовится к выпуску бестселлера Jolion с новым двигателем. Мощность городского кроссовера увеличится на 7 л.с., а тяга вырастет на 60 Н·м.

О сертификации нового двигателя узнал портал «Китайские автомобили», в распоряжении которого оказалось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на сборку машины с этим агрегатом. Согласно документации, 1,5-литровую «турбочетвёрку» с мощностью 150 л.с. и 270 Н·м крутящего момента получит переднеприводный Jolion. Сейчас данная версия оснащается движком аналогичной конфигурации на 143 л.с. и 210 Н·м.

При этом максимальный крутящий момент в новом моторе достигается уже при 1500 об/мин вместо 2000 об/мин на актуальном агрегате. Работает двигатель, как и его предшественник, и на бензине АИ-92, и на АИ-95. Коробка передач, как и сейчас, — 6-скоростная «механика» или 7-ступенчатый «робот».

Таким образом, моноприводный Haval Jolion сравняется по мощности с 4WD-версией и даже превзойдёт его по тяговитости мотора. Турбированный 4-цилиндровый 1,5 на полноприводном кроссовере выдаёт 230 Н·м.

Haval Jolion – один из самых популярных автомобилей в России. С августа прошлого года эта модель стабильно занимает второе место в рейтинге продаж новых машин, уступая только отечественной Lada Granta.

