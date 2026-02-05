Пожар с фейерверком: Xiaomi объяснила странное возгорание SU7

После возгорания китайской машины начались вспышки, как при салюте.

Сверхпопулярный в Китае электрический седан Xiaomi SU7 время от времени оказывается в центре скандала. Машина то уедет от хозяина, то на автопилоте заедет в озеро. Очередной эпизод – пожар, причём не простой, а с фейерверком.

Инцидент произошёл в городе Инкоу на северо-востоке КНР. Во время движения машина загорелась, и при пожаре начались хлопки и вспышки, как при салюте.

Возгорание было оперативно потушено пожарными, никто не пострадал. Однако вопросы по поводу вспышек остались, тем более видео разлетелось по соцсетям.

«Так называемый «фейерверк» не связан с повреждением аккумулятора или какого-либо другого компонента. Этот эффект возник из-за срабатывания подушек безопасности», — приводит заявление Xiaomi издание IT-Home.

Также в компании заявили, что пожар не связан с техническими проблемами. Возгорание началось с тлеющего легковоспламеняемого предмета в салоне автомобиля.

