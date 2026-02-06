Ситидрайв рассказал о востребованности своего СТО для частных автовладельцев

Ситидрайв обслужил более 3500 автомобилей с момента запуска своего СТО для индивидуальных клиентов весной прошлого года.

© Ситидрайв

Каршеринг-сервис Ситидрайв рассказал о работе своей станции технического обслуживания (СТО) для частных автовладельцев и юридических лиц. За год, прошедший с открытия для индивидуальных клиентов, автосервис на Ярославском шоссе в Москве обслужил более 3500 автомобилей, сообщили в пресс-службе компании.

В первый год работы на СТО были введены такие востребованные услуги, как:

Техническое обслуживание и текущий ремонт;

Кузовной ремонт, в том числе по направлениям от страховых компаний;

Выездной шиномонтаж;

Комплексное обслуживание коммерческого транспорта.

Чаще всего автомобилисты обращаются в СТО Ситидрайва в связи с плановым техническим обслуживанием и кузовным ремонтом. Около 60% всех услуг приходится на диагностику и ремонт подвески. На втором месте по популярности идёт диагностика электрооборудования, составляющая примерно 30% всех обращений.

Впрочем, встречаются и достаточно редкие и нестандартные случаи, как подготовка Lada Granta под любительские кольцевые гонки. Выполняет сервис и работы с беспилотными автомобилями, в частности, с моделями марки Kia на основании долгосрочного контракта.

Как отметили в Ситидрайве, уровень удовлетворённости клиентов по итогам обслуживания составляет 96%.

«За первый год работы мы подтвердили, что такой формат обслуживания удобен и востребован среди частных автовладельцев и компаний. Главное достижение — доверие клиентов. Мы продолжим расширять портфель услуг и повышать уровень обслуживания», — подвёл итоги и поделился планами на будущее Михаил Янаслов, руководитель направления ремонтов и инфраструктуры в Ситидрайве.

В ближайших планах Ситидрайва – запуск сервисной поддержки коммерческого и легкового транспорта от крупного автопроизводителя. Кроме того, на станции будет открыто обслуживание автомобилей премиального класса. Ещё в доступе клиентов появятся расширенная система онлайн-записи на СТО, онлайн-диагностика статуса ремонта и цифровые уведомления о готовности машины.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

