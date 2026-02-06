Бывшему заводу Hyundai в России найдут новое применение

Машинокомплекты для автомобилей Solaris заканчиваются.

© Solaris

Экс-автозавод Hyundai в России в скором будущем может быть перепрофилирован под выпуск китайских машин. С 2024 года на площадке в Санкт-Петербурге выпускают автомобили Solaris, но машинокомплекты для них, оставшиеся после ухода «корейцев», заканчиваются.

По сведениям генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, на автозаводе и в дилерских центрах осталось чуть 20 тысяч автомобилей Solaris из 70 тысяч собранных с марта 2024-го по декабрь 2025-го.

Инсайдеры ещё пару месяцев назад рассказывали, что очень скоро комплектующих на заводе в Каменке не останется. И теперь, когда Hyundai отказалась от обратного выкупа предприятия, перспективы дальнейшей сборки Solaris оказались ещё более туманными.

«Информации о том, что группа «АГР» будет собирать на бывшем заводе Hyundai, пока нет. Наиболее вероятно, что скоро возникнет очередной «восточный партнёр», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Автоэксперт отметил, что в запасах завода и дилерской сети почти не осталось седанов Solaris HS (экс-Hyundai Solaris). Основная часть стоков приходится на седан Solaris KRS (экс-Kia Rio), кроссовер HC (экс-Hyundai Creta) и кросс-хэтчбек KRX (экс-Rio X-Line). Продажу этих автомобилей дилеры, скорее всего, постараются растянуть до конца 2026 года.

