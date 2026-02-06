Водители этих автомобилей чаще всего нарушают правила парковки: список марок
Стало известно, владельцы каких машин в Москве чаще других игнорируют знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена».
Собственники автомобилей премиум-сегмента оказались самыми частыми нарушителями правил парковки в Москве в 2025 году . Об этом рассказала пресс-служба столичного Дептранса.
Чаще всего под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» останавливались водители на автомобилях следующих марок:
- Mercedes-Benz;
- BMW;
- Audi;
- Land Rover;
- Lexus.
«ПДД действуют для владельцев авто любого класса», — напомнили автомобилистам в Дептрансе.
Штраф за остановку под знаком «Стоянка запрещена» в Москве составляет 4500 рублей. А нарушение указания «Остановка запрещена» обойдётся водителю в 3000 рублей. Кроме того, машина может быть эвакуирована на спецстоянку, если мешает другим машинам и пешеходам, а знак дополнен соответствующей табличкой.
Владельцы Mercedes-Benz и BMW стали самыми злостными нарушителями платных парковок