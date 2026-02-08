Корейский автопроизводитель Hyundai отказался возвращаться в Россию, автомобили Mazda стремительно набирают популярность среди россиян, таксисты требуют от Минпромторга «белый» список авто, у Tenet появился родственный бренд, а новейший кроссовер Lada обнаружили в Китае — эти и другие события в подборке главных новостей недели.

Российский авторынок достиг дна: продажи упали до годового минимума

Два повышения утильсбора за месяц и увеличение НДС с 20% до 22% сделали своё дело. Продажи автомобилей в России в начале 2026 года рухнули. По сравнению с декабрем 2025-го отечественный авторынок упал на 41% и достиг минимального показателя с февраля прошлого года. На столько же сократились и продажи легковых машин. И, по прогнозу АЕБ, ждать улучшения ситуации в ближайшие месяцы не стоит.

Китайскую копию Land Rover будут выпускать в Калининграде

Спустя год после официального выхода на российский авторынок китайская марка Rox объявила о локализации производства. Сборка сразу двух кроссоверов будет налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. О том, что это за автомобили и что у них общего с британским Land Rover — в нашей публикации.

© Автотор

Таксисты в России бьют тревогу из-за нового закона

Российские таксисты встревожены: до вступления в действие закона о локализации такси осталось всего три недели, а окончательного списка разрешённых Минпромтором автомобилей пока нет. Как выяснил «Рамблер/авто», Общественный совет по развитию такси обратился к главе ведомства Антону Алиханову с требованием опубликовать окончательный перечень. Ответа — по крайней мере, публичного — пока нет.

«Мы эту тему не комментируем». АвтоВАЗ отреагировал на видеоролик с Lada Azimut в Китае

Загадка недели: на парковке одного из китайских городов, граничащих с Россией, внезапно заметили кроссовер Lada Azimut. Как оказался за границей автомобиль, который только проходит дорожные испытания и встанет на конвейер не раньше лета — не очень ясно. Впрочем, АвтоВАЗ от комментариев отказался.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Aurus получил разрешение на выпуск электробайка

Анонсированный ещё пару лет назад серийный выпуск первого мотоцикла марки Aurus наконец-то получил «зелёный свет». На производство электробайка под названием Merlon выдано одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором в том числе прописаны его характеристики. Подробности о новинке российского люксового бренда — в нашей заметке.

Китай запретил выдвижные ручки дверей на авто

Электронные выдвижные ручки на дверях автомобилей с 1 января 2027 года станут незаконными — пока только в Китае. В Поднебесной на этой неделе утвердили закон, запрещающий установку подобных устройств. Что с ними не так и не подхватят ли этот тренд другие страны? Подробности — в нашем материале.

Автомобили Mazda набирают популярность в России

Как говорится, нет худа без добра. Благодаря новым правилам расчёта утильсбора в Россию вернулись автомобили Mazda. Нет, конечно, поставляются они по-прежнему неофициально. Но продажи японской марки (особенно мини-кроссовера CX-7) через каналы «серого» импорта за 12 месяцев выросли на 1499%! Почему машины Mazda вдруг обрели такую популярность, подробно объяснили эксперты аналитического агентства Автостат. Стоит также отметить, что в январском рейтинге продаж это далеко не единственный интересный момент.

© Nadya So/Shutterstock

В России ужесточат контроль за техосмотром авто

Недобросовестных операторов техосмотра в России станет меньше. На рассмотрение в правительство внесён законопроект, который даст полиции право лишать станции техосмотра лицензии без одобрения страховщиков. О том, зачем это нужно и какие ещё изменения прописаны в документе — по ссылке.

В России появился новый автобренд

Ровно 12 месяцев назад российская автомобилестроительная компания AGR Automotive Group и китайская Defetoo объявили о запуске бренда Tenet. Об успехах новой марки на рынке мы рассказывали уже не раз. И вот теперь в активе российского-китайского тандема появился новый автобренд — Jeland. Какие машины будут выпускать под новым торговым знаком — читайте в нашей публикации.

© АГР Холдинг

Страховщики раскритиковали медленную реформу ОСАГО

Центробанк РФ и страховые компании рассматривают вариант с отказом от восстановительного ремонта авто по ОСАГО. Другими словами, они хотят оставить только страховые выплаты. В принципе, эта инициатива обсуждается уже не первый месяц, и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) она не нравится. Организация опубликовала заявление, в котором призвала оставить натуральное возмещение ущерба, посоветовав ЦБ и участникам рынка торопиться с решением, а также предупредила о негативных последствиях при дальнейшем замедлении.

Вопрос возвращения Hyundai в РФ решён окончательно

Корейский автогигант Hyundai не вернётся в Россию в обозримой перспективе. 31 января закончился опцион на обратный выкуп заводов в Санкт-Петербурге, и в Сеуле подтвердили, что они не воспользовались этим правом. О том, что будет дальше с предприятиями в Каменке и Шушарах, рассказали в компании «АГР», которая теперь является полноценным собственником бывших активов Hyundai в России.

© Алексей Даничев/РИА Новости

По сведениям источников, на заводе в Шушарах уже стартовала сборка кроссоверов Jaecoo. С высокой долей вероятности, и на площадке в Каменке очень скоро будут выпускать «китайцев» вместо седанов и кроссоверов Sollers из корейских комплектующих.

