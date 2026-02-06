Exeed отреагировал на сообщения о массовых поломках своих авто на морозе

Премиальный бренд Chery опубликовал заявление по следам публикаций в Телеграм-каналах.

Китайский автобренд Exeed, входящий в состав концерна Chery, опубликовал заявление по следам сообщений о массовых поломках своих автомобилей в России из-за сильных холодов.

Пару дней назад по отечественным Телеграм-каналам разлетелись сообщения о том, что автомобили китайского премиум-бренда не выдерживают российских морозов. Так, по информации Shota, системы ABS и ESP отключаются прямо во время движения автомобиля, приборная панель начинает «глючить» и выдаёт различные ошибки, сигнализируя о неисправности привода или камеры переднего вида, помогающей водителю при парковке. А в отдельных случаях динамики аудиосистемы издают странные звуки.

«Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда Exeed, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах.

Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей», — приводит заявление Exeed информагентство РИА Новости.

В компании также подчеркнули, что все продаваемые в России автомобили прошли комплекс испытаний в климатических и дорожных условиях и имеют соответствующий сертификат.

Марка Exeed появилась в России в 2022 году. На сегодняшний день в отечественной линейке представлено шесть моделей: полноразмерный внедорожник VX, кросс-купе RX, среднеразмерный внедорожник TXL, компактный кроссовер LX, полноразмерный кроссовер Exlanxtix ET и кросс-купе Exlanxtix ES. Стоимость в зависимости от модели — от 2 600 000 до 6 990 000 рублей.

