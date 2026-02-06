ГИБДД объявила массовые проверки водителей в выходные 7-8 февраля

Рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт в Санкт-Петербурге, Ленобласти и нескольких десятках других регионов России.

© Сергей Гунеев/РИА Новости

В пятницу по всей России стартовали сплошные проверки водителей, которые продлятся все выходные, 7-8 февраля. Сотрудники ГИБДД останавливают все автомобили подряд и выявляют тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит на дорогах в следующих регионах: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Рязанская, Самарская, Оренбургская, Брянская, Тверская, Пензенская, Нижегородская, Саратовская, Челябинская, Вологодская, Свердловская, Ростовская и Иркутская области. Также запланированы рейды на пьяных автомобилистов в Красноярском, Алтайском, Хабаровском и Ставропольском краях, Республиках Мордовия, Коми, Крым, Карелия и Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе. И это далеко не полный список, поскольку сплошные проверки анонсируются не в каждом субъекте.

В ходе рейдов, как правило, задействовано максимально доступное количество экипажей ДПС. Они останавливают все подряд автомобили и определяют состояние водителя по таким признакам, как запах алкоголя, несвязная речь, покраснение лица, дрожание рук, нарушение координации движений, расширенные зрачки. Подозрительных просят пройти проверку на алкотестере, и при положительном результате направляют на медицинское освидетельствование.

Что грозит водителю за езду в состоянии алкогольного опьянения?

Лишение водительского удостоверения на срок 1,5-2 года и денежный штраф 45 000 рублей;

Тюремное заключение на 2 года или принудительные работы на срок до 2 лет и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, если в течение 12 месяцев после возвращения водительских прав автомобилист снова сел за руль нетрезвым.

«Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей», — напомнили в дорожной полиции.

По данным ГИБДД, за прошлый год в России произошло 9,9 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. Это на 8% меньше, чем в 2024 году.

Верховный суд отобрал «права» за пьяную езду на сломанной машине