В Москве заработал второй хаб для зарядки электромобилей: где находится и как работает

В столице России появился ещё один комплекс из 18 электрозарядных станций (ЭЗС).

© Дептранс Москвы

Второй городской зарядный комплекс для электрокаров заработал в Москве. Об этом в пятницу, 6 февраля, объявил столичный Департамент транспорта.

Хаб открылся на перехватывающей парковке «Московского паркинга» вблизи станции метро «Измайлово». На территории комплекса установлено 18 станций быстрой зарядки мощностью до 160 кВт. Новая электрозаправка работает круглосуточно.

«Для водителей есть зона отдыха с кофейным и торговыми аппаратами. Она находится рядом с зарядным комплексом в переходе станции МЦК «Измайлово», — рассказали в пресс-службе Дептранса.

Первый городской зарядный комплекс для электромобилей в Москве был запущен в эксплуатацию в начале января 2026 года. Хаб расположен на перехватывающей парковке «Московского паркинга» рядом со станцией метро «Волоколамская» и оснащён 18 электрозарядными станциями мощностью до 240 кВт.

«Атом», «Москвич», «Эволют»: какие российские электромобили можно купить с господдержкой