Россияне купили рекордное количество б/у электромобилей

Продажи электромобилей с пробегом в России бьют рекорды третий год подряд.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские автолюбители скупили рекордное количество электрических машин с пробегом в 2025 году. Предыдущий рекорд сегмента подержанных батарейных авто улучшен почти на четверть, следует из отчёта «Автостата».

Если в 2024-м в России было перепродано 12,3 тысячи электромобилей, то в 2025-м — 15,2 тысячи. Таким образом, вторичка выросла на 24%.

Третий год подряд отечественный сегмент электрокаров с пробегом обновил свой максимум. За последние четыре года продажи «бэушек» на электротяге ушли в минус только в 2022-м — с 9 до 8,8 тысячи единиц. В 2023-м рынок пошёл в набор, достигнув рекордной на тот момент отметки в 10,4 тысячи.

Самой популярной «электричкой» в 2025-м остался японский хэтчбек Nissan Leaf (5,2 тысячи), который неизменно занимает первую строчку рейтинга с самого становления рынка подержанных батарейных машин в России в середине 2010-х. В топ-3 также попали китайский лифтбек Zeekr 001 (1,5 тысячи) и американский седан Tesla Model 3 (800 штук).

Рейтинг самых популярных марок возглавляет Nissan, на которую приходится почти треть (34%) всех продаж. На втором месте – Zeekr (14,5%), замыкает тройку лидеров Tesla (12%).

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы

.