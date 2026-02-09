Автомобили Lada «сенсационно» обнаружили в списке Apple. Что это значит

Правда ли, что машины АвтоВАЗа снова получили поддержку Apple CarPlay?

© DenPhotos/Shutterstock

Автомобили ведущего российского концерна АвтоВАЗ добавлены в официальный список моделей, поддерживающих сервис Apple CarPlay. Подобная информация распространилась в понедельник утром, 9 февраля, в российских СМИ и Телеграм-каналах. Однако с этой новостью не всё так просто, выяснил «Рамблер/авто».

В списке фигурируют четыре автомобиля Lada: Granta, Vesta, Largus и Xray. Отмечается, что среди нет, например, новой Iskra. Но этому есть одно простое объяснение: список был составлен в начале текущего десятилетия, когда на вышеперечисленных автомобилях Lada впервые появилась «мультимедийка» EnjoY Pro, интегрированная с Apple CarPlay.

Список автомобилей Lada на официальном сайте Apple:

Granta 2021-2025 года выпуска;

Vesta 2021-2025 г.в.

Largus 2021-2025 г.в.

Xray 2021-2022 г.в.

Главной «новостью» стало то, что машины Lada снова добавлены в список Apple. Но на самом деле не это не событие. Несмотря на западные санкции в отношении АвтоВАЗа, в том числе со стороны США, Granta, Vesta, Largus и Xray значились в перечне Apple и в 2022-м, и в 2023-м, и в последующие годы. Достаточно проверить страницу с официального сайта Apple через Internet Archive. Всё это время расширялся только модельный год этих машин, за исключение Xray, снятого с конвейера в 2022-м.

Собственно говоря, а почему автомобилей Lada не должно быть в этом списке? Granta, Vesta, Largus и сейчас оборудуются EnjoY Pro, поддерживающей подключение смартфона через CarPlay. Iskra в списке и не будет, так как в этой модели в мультимедийке имеются лишь встроенные сервисы, как Яндекс, тогда как Apple CarPlay и Android Auto нет.

Другое дело, что в перечне нет новой Lada Aura, совместимой с программной оболочкой CarPlay, и вот это уже интересно. Получается, в списке Apple фигурируют автомобили тольяттинского концерна, но только те, которые попали туда до санкций.

В общем, официальная поддержка CarPlay на некоторых моделях Lada есть, но это и не новость, особенно для владельцев «Весты», «Гранты» и т.д. Перечень на официальном сайте американской корпорации никуда и не исчезал с 2022 года. Так что говорить о какой-то сенсации и возобновлении партнёрства АвтоВАЗа с Apple не стоит.

