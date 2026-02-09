Покупают Kia Rio, а арендуют Belgee X50: от чего зависит выбор между личным авто и каршерингом

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей рассказали, почему для личного пользования россияне покупают Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry, а в аренду берут Geely Coolray, Belgee X50 и Volkswagen ID.4.

© Tricky_Shark/Shutterstock

По статистике, у четырёх из пяти пользователей каршеринга в России есть личный автомобиль. Причём в аренду берут не те модели машин, которые покупают для личного использования. О том, от чего зависят эти предпочтения и как они меняются в зависимости от типа города, изучили эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей. «Рамблер/Авто» ознакомился с результатами этого исследования.

Крупные мегаполисы: Москва и Санкт-Петербург

Использование собственного автомобиля или аренды зависит прежде всего от задачи, маршрута и условий места проживания. Так, в Москве и Санкт-Петербурге автомобиль используется ситуативно для маршрутов, в которых важны гибкость, экономия времени или сложная логистика. И каршеринг выступает дополнением к общественному транспорту, позволяя закрывать отдельные сценарии без владения личным авто.

Средняя поездка на каршеринге в мегаполисах занимает 25-35 минут при расстоянии 7-12 км. Ядро аудитории составляют автолюбители в возрасте 25-40 лет, для которых важны скорость, предсказуемость и удобство парковки в условиях плотной застройки. В Санкт-Петербурге к ним добавляются студенты и туристы.

Арендуют в Москве и Петербурге в основном компактные и маневренные модели: Geely Coolray, Belgee X50 и Volkswagen ID.4, особенно популярный среди любителей технологий. В личное пользование автомобилисты в Москве и Санкт-Петербурге покупают практичные массовые автомобили: Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

© Haggardous50000/Shutterstock

Города-миллионники: Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород

В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре картина иная по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Тут аренда более длительная: 2-4 часа и 30-70 км за поездку. Связано это с менее плотной сетью общественного транспорта, из-за чего имеет смысл брать автомобиль в аренду на несколько часов или даже на весь день.

В аренде востребованы вместительные автомобили, поскольку пользователи чаще перемещаются между спальными районами, деловыми кластерами и торговыми центрами. Кроссоверы становятся логичным выбором, особенно холодной зимой, при выезде за город и в условиях горного рельефа. Наиболее популярные модели, по данным Ситидрайва, — Haval H3 и Geely Coolray.

В покупке в городах-миллионниках особо высок интерес к универсальным SUV, которые одинаково хорошо подходят и для города, и для трассы. Среди них — Kia Sportage, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander и Lada Niva.

Курорты: Сочи

В курортных регионах, таких как Сочи, спрос на каршеринг напрямую связан с туристическими сезонами. Летом и в горнолыжный сезон, с декабря по март, количество поездок на каршеринге увеличивается до 70%. Средняя продолжительность аренды в пиковые периоды достигает 4-6 часов, а пробег — 80-120 км.

Пользователи в основном выбирают мощные автомобили с выносливой тормозной системой, идеально подходящие для горных маршрутов: Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. Наблюдается подобная тенденция и в структуре онлайн-покупок автомобилей, где востребованы внедорожники Toyota Land Cruiser и RAV4, BMW 3-й серии, Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России