ГИБДД пояснила сообщения об отмене медсправок для водителей

Бумажная медицинская справка действительно не потребуется, но при одном условии.

Планов по отмене прохождения медицинской комиссии для получения водительских прав нет, а бумажная справка не потребуется, только если данные о здоровье гражданина имеются в едином электронном реестре. Об этом сообщила Госавтоинспекция, прокомментировав последние новости.

Утром в понедельник, 9 февраля, стало известно о том, что на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, разрешающий сдавать экзамены на права без предъявления медицинской справки в ГИБДД.

«Утверждение верное, но не вполне. Действительно, россиян могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через «Госуслуги» на сдачу экзамена для получения водительских прав. Однако это будет возможно только в том случае, если информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре», — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале ГИБДД.

Единый электронный реестр заработает с 1 марта 2027 года. В цифровой базе данных как раз будет содержаться информация о прохождении водительской медкомиссии, и именно QR-код с этими сведениями будущий водитель сможет предъявить в ГИБДД вместо бумажной справки для сдачи экзаменов на права или замены прав по истечении их срока действия.

«Прохождение водительской медкомиссии в полном объёме останется обязательным. Только после этого медсправка попадёт в электронную базу, которую смогут проверить сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале ГИБДД.

