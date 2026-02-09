Стала известна стоимость самого дорогого машино-места в Москве в 2025 году

Названы три самых дорогих машино-места, проданных в столице в прошлом году.

© Hadrian/Shutterstock

Самое дорогое машино-место в Москве в 2025 году продали за 40,3 млн рублей, об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Парковочное место включено в проект элитной новостройки в районе Патриарших прудов от девелопера Vesper. Площадь этого машино-места составляет 21,6 кв. м, то есть как в гостинке или «малосемейке».

Топ-3 самых дорогих машино-мест, проданных в Москве в 2025 году:

Жилой проект в районе Патриарших прудов, застройщик Vesper, площадь 21,6 кв. м — 40,3 млн рублей;

Строящийся элитный клубный дом в Соймоновском проезде в Хамовниках, «ЛСР», 13,3 кв. м — 39,9 млн рублей;

Элитный жилой комплекс в Хамовниках, Coldy, 21,6 кв. м — 36,5 млн рублей.

Всего в 2025 году в Москве было продано 14,2 тысячи машино-мест. Это на 15% меньше, чем годом ранее. В целом количество предложений за год сократилось в полтора раза. Эксперты объясняют эту динамику снижением темпов застройки в столице, хотя и отмечают, что покупательский спрос на машино-места по-прежнему высокий.

С 2017 года машино-места в паркингах в строящихся и новых жилищных комплексах считаются объектами недвижимости. Владельцу площадки даже нет необходимости быть собственником квартиры на территории, чтобы оформить её в личную собственность, перепродать. Средняя стоимость машино-места в Москве в 2025 году составила 3,9 млн рублей.

