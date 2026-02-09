АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о поломках Lada Largus

Крупнейший российский автопроизводитель опубликовал заявление по следам публикаций в телеграм-каналах.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о слабой надёжности универсалов и фургонов Lada Largus. В Тольятти не уверены в достоверности информации, но обещают провести расследование, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

По информации ряда телеграм-каналов, включая Mash, после первых 7000-20 000 км пробега на «Ларгусах» начинаются различного рода поломки, такие как утечка масла, поломки генераторов, отдельные детали коробки передач нуждаются в замене, «глючит» электроника, в том числе перестают работать индикаторы на приборной панели.

«Мы, как ведущий российский автопроизводитель, заинтересованы в обеспечении и повышении качества наших автомобилей, поэтому дополнительно запросили у коллег из Mash (пока без ответа) и проверяем информацию по обратившимся сервисным центрам и автопаркам.

Рассматривать мы можем именно официальные обращения автовладельцев в официальные сервисные центры: только там есть необходимое диагностическое оборудование и специалисты с нужными компетенциями», — говорится в сообщении АвтоВАЗа.

В концерне отметили, что с момента перезапуска производства Lada Largus в марте 2024 года с конвейера сошло 59 тысяч экземпляров. Согласно гарантийной и сервисной статистике, количество претензий, например, к работе электронного блока управления (ЭБУ) не превышает одну тысячную долю от общего объема проданных автомобилей.

