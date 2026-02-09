Объявлена стоимость гибридного кроссовера GAC S7 в России

Названа минимальная цена полуэлектрического паркетника.

© GAC

Российское подразделение GAC сообщило о запуске предзаказов на кроссовер S7 и рассказало, сколько будет стоить новинка китайского концерна.

4,9-метровый гибридный кроссовер был представлен на закрытой презентации в Москве на прошлой неделе. Автомобиль получил силовую установку мощностью около 500 л.с. и имеет запас хода свыше 1000 км.

5-местная машина доступна в двух комплектациях. На выбор покупателям доступны восемь цветов кузова, включая матовые оттенки, и три варианта оформления салона.

«Стартовая цена на гибридный кроссовер будет составлять от 5 249 000 рублей с учётом дополнительных специальных предложений», — рассказали в российском офисе.

Более подробную информацию по техническим характеристикам и оснащению в GAC обещают раскрыть в ближайшее время.

