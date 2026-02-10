Бензин продолжает активно дорожать на заправках Москвы

Стало известно, как за неделю изменились цены на бензин и солярку на столичных АЗС.

Вторую неделю подряд на московских заправках активно дорожает бензин. За последние семь дней средняя цена за один литр увеличилась на 13,6 копеек, следует из отчёта Московской топливной ассоциацией (МТА).

С 2 по 9 февраля АИ-92 и АИ-95 прибавили в стоимости на 12 копеек. Неделей ранее эти марки автомобильного топлива подорожали на 15 и 16 копеек соответственно. Премиальный АИ-100 вырос в стоимости на 17 копеек против 26 копеек в предыдущем отчётном периоде.

Дизельное топливо на столичных АЗС тоже дорожает, но не такими высокими темпами, как бензин: +5 копеек за неделю, что на две копейки меньше, чем прибавка в стоимости в конце января.

Как изменилась стоимость бензина и солярки в Москве с 2 по 9 февраля:

АИ-92: +12 копеек, с 62,73 до 62,85 рубля;

+12 копеек, с 62,73 до 62,85 рубля; АИ-95: +12 копеек, с 69,21 до 69,33 рубля;

+12 копеек, с 69,21 до 69,33 рубля; АИ-100: +17 копеек, с 93,73 до 93,90 рубля;

+17 копеек, с 93,73 до 93,90 рубля; ДТ: +5 копеек, с 76,52 до 76,57 рубля.

Сведения об изменении стоимости топлива по всей России за неделю будут представлены в ближайшую среду, когда Росстат опубликует свой отчёт по еженедельному мониторингу.

