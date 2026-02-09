Самый популярный в России пикап JAC T9 получил новый функционал

В JAC отреагировали на пожелания российских владельцев T9.

Сверхпопулярный в России китайский пикап JAC T9 обзавёлся новым функционалом. Решение получат все модификации флагмана, рассказали в российском представительстве компании.

Теперь JAC T9 сможет перевозить прицепы с собственной тормозной системой весом до 1500 кг — лодочные трейлеры, кемперы, платформы для квадроциклов и снегоходов, фудтраки и т.д. На установку необходимого оборудования, такого как тягово-сцепное устройство и разъёмы для подключения электропроводов от прицепа, получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

«Это обновление повышает универсальность и практическую пользу автомобиля, позволяя их обладателям увереннее использовать его для перевозки тяжелых грузов или буксировки специального оборудования», — рассказали в JAC.

По итогам прошлого года JAC T9 стал самым продаваемым пикапом в России. Модель в бензиновой и дизельной версиях разошлась тиражом 3495 штук и заняла 15% от всех продаж в своём сегменте.

