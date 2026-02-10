Салон в стиле Apple: Ferrari показала интерьер своего первого электрокара

Интерьер нового автомобиля итальянской марки разработал один из дизайнеров iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch.

© Ferrari

Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari весной 2026 года представит свой первый электрокар. Его технические характеристики были раскрыты ещё прошлой осенью, а теперь показан салон и рассекречено название.

Разработкой интерьера, как, впрочем, и засекреченного пока экстерьера электрической машины Ferrari, занималось дизайнерское бюро LoveFrom, основателем которой является бывший шеф-дизайнер Apple Джонатан Айв. Британо-американский специалист в своё время приложил руку к дизайну iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch.

Фирменный стиль бывшего дизайнера Apple в оформлении салона новой Ferrari заметен невооруженным глазом. «Плавающий» 10-дюймовый планшет мультимедийной системы по дизайну очень похож на iPad. Элементы интерьера из анодированного алюминия и закалённого стекла — тоже прямая отсылка к продукции Apple, поскольку эти материалы повместно используются в смартфонах, ноутбуках, смарт-часах и других гаджетах компании.

С другой стороны, салон электрокара сохранил и классические черты. Так, 12,5-дюймовая приборная панель представляет собой три отдельных OLED-дисплея в виде аналоговых приборов — с цифрами и стрелками. И на трёхспицевом рулевом колесе, и на передней панели расположено множество физических кнопок и тумблеров, сенсоров практически нет.

«Интерфейс электрической машины обязательно должен быть цифровым? Чушь!» — рассказал Айв о дизайне салона.

© Ferrari

На ранних этапах проекта «электричка» Ferrari называлась незатейливо — Elettrica. В серию батарейная четырёхдверка пойдёт под совсем другим названием. Первый «чистый» электромобиль марки получил имя Luce, что с итальянского переводится как «свет».

«Эта машина освещает будущее нашей компании», — объяснил выбор названия генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

Полноценная презентация Ferrari Luce, на которой будет показан дизайн кузова, состоится в мае. В продаже электромобиль должен появиться осенью — предположительно, не раньше октября.

