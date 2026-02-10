Не всё плохо авторынке РФ: продажи этих авто выросли сразу на 28%

Не всё так плохо на российском авторынке: продажи этих машин выросли сразу на 28%
А спрос на машины одной конкретной марки вырос на 5400%.
Начало 2026 года стало тяжёлым для российского авторынка: продажи массовых автомобилей ушли в большой минус. Однако один сегмент новых машин на удивление продемонстрировал положительную динамику, причём весьма хорошую.
Согласно данным «Автостата», продажи новых электромобилей в России в январе прибавили почти на треть — на 28% в сравнении с показателем 12 месяцев назад. Дилеры продали 835 машин, тогда как в январе 2025-го было реализовано 652 штуки.
До абсолютного рекорда январским продажам электромобилей в России — 2499 машин в марте 2024-го — конечно, далеко. Но именно в январе таких высоких продаж батарейных авто, как в этом году, никогда прежде не было.
Топ-5 самых востребованных марок электромобилей в России в январе 2026 года:
Резко изменился и расклад сил в марочном рейтинге. Экс-лидер сегмента Zeekr за год потерял 68% продаж, тогда как Geely, наоборот, прибавила сразу на 5400%. Лидирует российская марка Evolute с объёмом реализации 212 единиц, что на 430% больше показателя 12 месяцев назад.
- Evolute — 212 штук (+430% относительно января 2025-го);
- Geely — 165 (+5400%);
- Xiaomi — 99 (+482%);
- Zeekr — 91 (-68%);
- BYD — 76 (+111%).
