Российским водителям напомнили состав автомобильной аптечки в 2026 году

Перечислен набор медицинских средств, которые следует возить с собой.

© Виталий Аньков/РИА Новости

С 1 сентября 2024 года отсутствие аптечки в автомобиле не считается нарушением и основанием для запрета на управление автомобилем, штрафа водителя. Без медицинского набора можно пройти и техосмотр. Однако Минздрав РФ рекомендует возить аптечку с собой на экстренный случай, когда необходимо оказать первую помощь пострадавшему в ДТП и просто человеку (водителю, пассажиру), которому стало плохо в дороге.

О том, что обязательно должно быть в медицинском наборе каждого автомобилиста, рассказала в беседе с РИА Новости юрист Екатерина Нечаева. Она напомнила, что в аптечке в машине должны быть: лейкопластырь, жгут, марлевый бинт, эластичный бинт, одноразовая медицинская маска, медицинские перчатки, медицинские салфетки, маска для сердечно-лёгочной реанимации, спасательное термопокрывало, ножницы.

Кроме того, в аптечке должны находиться блокнот, маркер или карандаш, сумка или футляр. Стоит положить в набор обезболивающие, дезинфицирующее средство (антисептик), раствор для промывания глаз, медицинский охлаждающий пакет, противоаллергические препараты и лекарство от пищевого отравления.

До изменения требований несколько лет назад штраф ГИБДД за отсутствие аптечки в автомобиле составлял 500 рублей.

Автомобильная аптечка в 2026 году: что должно быть внутри и как собрать — требования к комплектации медицинскими изделиями