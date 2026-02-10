Насколько эффективна реклама на автомобилях: результаты глобального исследования Ситидрайва

В чём реклама на бортах автомобилей проигрывает обычным уличным билбордам, а в чём превосходит их?

С июня по октябрь 2025 года на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга прошло масштабное исследование с участием тысячи автомобилей. Организаторы — Ситидрайв и команда Геоаналитики Билайн Big Data & AI — выяснили, насколько эффективна реклама на машинах.

В ходе исследования с применением сложной многоуровневой аналитики и использованием ИИ было установлено, сколько человек увидели тот или иной автомобиль с рекламой на борту. Только за первый месяц кампания охватила 31% населения Москвы и 37% населения Петербурга.

Ежедневный показатель OTS (количество контактов), то есть сколько людей увидели рекламу хотя бы раз, составил 11,3 тысяч. Это меньше, чем обычный стационарный щит в Москве с аудиторией 30-90 тысяч. Однако число повторных показов в разы больше: 41-76 раз в месяц на одного человека против 7-12 контактов в традиционном показе уличной рекламы. А высокая частота, как отметили в Ситидрайве, способствует более высокой узнаваемости бренда.

Суммарный показатель OTS за всё время исследования составил превысил 1,6 млрд: 847 млн – в Москве, 837 млн — в Петербурге. Количество уникальных пользователей составило 6,6 млн и 4,5 млн человек соответственно. При этом по повторным контактам Северная столица даже впереди: 76 раз в месяц на человека против 41 случая в Москве.

«Результаты нашего исследования подтверждают, что реклама на автомобилях значительно эффективнее традиционных методов размещения. Она позволяет детально изучать собственную целевую аудиторию и организовывать коммуникацию даже в тех городских зонах, где установка классических рекламных щитов невозможна», — прокомментировал Павел Петрушин, директор по развитию бизнеса в Ситидрайве.

Сергей Станкевич, руководитель продукта Геоаналитика в Билайне отмеил: «Реклама на подвижных носителях — это динамично растущий сегмент. Его потенциал раскрывается благодаря объему рекламных носителей (автомобилей) и способности охватывать аудиторию в новом, «мобильном» контексте, интегрируясь в городскую среду».

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей и предоставляет машины для поминутной аренды, фиксированного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней, а также для долгосрочной аренды без оклейки и классического проката. Пользователи могут выбрать автомобиль любого класса и уровня комфортности из автопарка, насчитывающего более 20 000 автомобилей, доступного в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

